НАТО вплотную подошли к российской границе: «Ядерная угроза близко»

В Польше, в 165 км от российской границы, была открыта база противоракетной обороны, созданная США. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил о возможности зеркального ответа в случае ее появления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии