Фицо анонсировал заседание кабминов Словакии и Украины 5 ноября

5 ноября во Львове пройдет совместное заседание правительств Украины и Словакии. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее заявил о планах обсудить развитие дорожного сообщения и расширение пограничных переходов между странами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Березниках 14-л...
- МВД предупреждает...
- Мигранты требуют ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым