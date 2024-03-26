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Митрофанов о Спаллетти: «Хотел возглавить сборную России и когда работал в «Зените», и после. Влюблен в нашу страну. Он считал, что мы сами себя недооцениваем»

– Вы вели переговоры с Виллаш-Боашем, Спаллетти и Луческу. Было тяжело договориться? – Они все были заинтересованы в работе.

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