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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Величие все еще со мной». Клэй Томпсон реализовал 7 3-очковых в 1-й четверти матча с «Уизардс»

Защитник «Мэверикс» реализовал 7 3-очковых в стартовой четверти матча с «Уизардс» (130:108). Такой результат стал повторением клубного рекорда «Далласа», который установил Лука Дончич в 2022 году.

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