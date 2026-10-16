Православные христиане в 2027 году встретят Пасху 2 мая. Праздник окажется значительно позже, чем годом ранее: в 2026-м Светлое Христово Воскресение приходится на 12 апреля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Новак поручил уск...
- Крымский мост обр...
- Что Путин решил п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым