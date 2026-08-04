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Аргументы недели

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Осужденный, отбывая срок, задумал убийство свидетеля, которое реализовал

Осужденный, отбывая срок, задумал убийство свидетеля, которое реализовал

Отсидев немалый срок, он занялся подготовкой к убийству свидетеля, на основании показаний которого судья вынес приговор.

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