⚡️По поступившей информации «Донецкэнерго» филиал АО «Юго-Западная ЭСК», частично в Ворошиловском, Киевском, Калининском, Куйбышевском, Пролетарском, Петровском, Кировском, Ленинском, Будённовском районах произошло отключение трансформаторных подстанций.
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