Есть ли жизнь после эпидемии: почему стоит обратить внимание на сериал «Точка ноль» с Мариной Александровой

В онлайн-кинотеатре Иви 4 апреля выходят все серии драмы «Точка ноль» с Мариной Александровой в роли опытного вирусолога, которая практически в одиночку борется с неизвестной болезнью, распространяющейся из забытой всеми деревни в города-миллионники.