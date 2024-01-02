5 имён, которые мы напрасно считали русскими

В большинстве культур именам приписывается едва ли не сакральное значение. Перенимая моряцкое «как корабль назовёшь — так он и поплывёт», будущие родители нередко неделями размышляют, как бы им получше назвать своё чадо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии