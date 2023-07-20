Время «Ч». С 20 июля РФ будет считать суда в Чёрном море поставщиками ВСУ

ВМ Владимир Минаков "хотя осадка была ниже ватерлинии," Суда, шедшие в Одессу, были загружены с "осадкой ниже ватерлинии"? Это как, пустые суда, идущие под загрузку зерном, шли с грузом ( даже с перегрузом, если осадка ниже ватерлинии), а их контролировала турецкая служба ( согласно Договору) и не видела доставку оружия? А представители России в этой комиссии были?

Александр _ И что? С начала СВО минобороны заявляет о том же самом. А воз и ныне там. Хоть один транспорт уничтожен, который официально вёз оружие на Украину? То же самое будет и в данном случае. Очередные озабоченности и красные линии.