С 00:00 по московскому времени 20 июля некоторые районы в северо-западной и юго-восточной частях международных вод в Чёрном море по заявлению Минобороны РФ будут временно считаться опасными для судоходства.
Время «Ч». С 20 июля РФ будет считать суда в Чёрном море поставщиками ВСУ
Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
"хотя осадка была ниже ватерлинии," Суда, шедшие в Одессу, были загружены с "осадкой ниже ватерлинии"? Это как, пустые суда, идущие под загрузку зерном, шли с грузом ( даже с перегрузом, если осадка ниже ватерлинии), а их контролировала турецкая служба ( согласно Договору) и не видела доставку оружия? А представители России в этой комиссии были?
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13 час.
Александр _
И что? С начала СВО минобороны заявляет о том же самом. А воз и ныне там. Хоть один транспорт уничтожен, который официально вёз оружие на Украину? То же самое будет и в данном случае. Очередные озабоченности и красные линии.
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13 час.
Александр
Будет по аналогии с обстрелами территории РФ- ( Ё... один раз, прокатило, теперь обстрелы считают по часам ). И здесь, отправят пару "камикадз". Прокатит! Красную черту перенесут!
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12 час.
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