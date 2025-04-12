Делегация ХАМАС отправилась в Каир для продолжения консультаций

Global Look Press/Omar Ashtawy Apaimages/Keystone Press Agency Переговорная делегация палестинского движения ХАМАС отправилась в египетскую столицу Каир для продолжения консультаций по поводу прекращения огня в Газе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии