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Делегация ХАМАС отправилась в Каир для продолжения консультаций

Делегация ХАМАС отправилась в Каир для продолжения консультаций

Global Look Press/Omar Ashtawy Apaimages/Keystone Press Agency Переговорная делегация палестинского движения ХАМАС отправилась в египетскую столицу Каир для продолжения консультаций по поводу прекращения огня в Газе.

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