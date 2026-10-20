© Виктор Толочко/РИА "Новости"Криптовалютная биржа MEXC, входящая в топ-3 мировых площадок по доле спотового рынка, прекращает предоставление услуг пользователям из России и Белоруссии.
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