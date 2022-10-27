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МИД России: в боевых действиях украинской армии есть состав военных преступлений

МИД России: в боевых действиях украинской армии есть состав военных преступлений

Украинские боевики часто используют мирных жителей в качестве живого щита, неизбирательно атакуют населённые пункты, пытают военнопленных и организовывают покушения на гражданских чиновников ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей России.

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