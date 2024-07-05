В Нижегородской области подвели итоги деятельности территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС за I полугодие 2024 года

3 июля на территории Кстовского муниципального округа состоялся учебно-методический сбор по подведению итогов деятельности территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ТП РСЧС) под председательством заместителя губернатора Нижегородской области, председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) региона Петра Банникова.