Политика как он...
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Политика как она есть

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Глава МИД Италии Таяни: Путин послал сигнал Трампу пасхальным перемирием

Глава МИД Италии Таяни: Путин послал сигнал Трампу пасхальным перемирием

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что установлением пасхального перемирия президент России Владимир Путин послал сигнал американскому коллеге Дональду Трампу на фоне резких заявлений последнего.

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Комментарии
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Анжела Cавенко
Наш президент  слова. Сказал сделал.. А эти мрази всегда нарушают..
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14 час.
людмила михайлик
Мрази нарушают, Пасха для них не праздник
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11 час.
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