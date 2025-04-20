Глава МИД Италии Таяни: Путин послал сигнал Трампу пасхальным перемирием

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что установлением пасхального перемирия президент России Владимир Путин послал сигнал американскому коллеге Дональду Трампу на фоне резких заявлений последнего.
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