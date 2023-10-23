Не оставили мальчикам выбора: Стриженова показала подросших внуков

Ведущая с мужем заранее решили, за какой футбольный клуб будут болеть их внуки. Екатерина Стриженова с внуками Социальные сетиЕкатерина Стриженова в минувшие выходные поделилась новым фото с внуками, которые недавно появились на свет.
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