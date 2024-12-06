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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Перечень поверхностных водных объектов, на ледовое покрытие которых запрещен выход.

Перечень поверхностных водных объектов, на ледовое покрытие которых запрещен выход.

Решением Бобруйского городского исполнительного комитета № 27-39 от 4 декабря 2023 года установлен запрет выхода на ледовое покрытие поверхностных водных объектов в период образования и (или) разрушения ледового покрытия, а также при недостижении толщины кристаллического ледового покрытия 7 сантиметров (для одного человека).

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