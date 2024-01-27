Выставка «Рашков» о любви белорусского художника к Молдове

В Тираспольской картинной галерее недавно состоялось открытие персональной выставки Вячеслава Игнатенко, члена Союза художников Молдовы и Международной ассоциации художников, Заслуженного деятеля искусств РМ.
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