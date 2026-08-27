Настоящий бриллиант, какой-то маг с волшебной палочкой, преобразивший команду – фанаты «Аль-Ахли» в шоке от результативности Сперцяна

Дебютировав за «Аль-Ахли» в начале августа, экс-капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян успел помочь своей команде добиться трех побед во внутренних турнирах, а в эту среду блеснул и в международном матче, соверщив пятое результативное действие в саудовском клубе меньше чем за месяц.