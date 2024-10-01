Кардиолог отметил разницу между сердечно-сосудистыми болезнями у женщин и мужчин

Женщины сердечно-сосудистыми заболеваниями болеют иначе с точки зрения физиологии, чем мужчины. Кроме того, первые в большинстве страдают гипертонией, а вторые — ишемической болезнью сердца (ИБС) и инфарктом миокарда.
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