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Галкин почему-то не хочет быть иноагентом

Галкин почему-то не хочет быть иноагентом

Ну не хочу я быть иноагентом, ну чего вы пристали? Фуу, меня прям тошнит от этого! .

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Комментарии
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Galina Bobryasheva
Пугалкины хорошо встряли! Клоуны воображали себя умными , но приходится попрошайничать.  &quot;Не плюй в колодец&quot; гласит народная мудрость! &quot;А так дышали, так дышали......!&quot; 😅
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16 час.
владимир рябченко
У космополитов есть весьма содержательная приставка - безродные... Где имение твоё, там и сердце твоё...
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10 час.

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