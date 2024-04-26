Ну не хочу я быть иноагентом, ну чего вы пристали? Фуу, меня прям тошнит от этого! .
Галкин почему-то не хочет быть иноагентом
Комментарии
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Galina Bobryasheva
Пугалкины хорошо встряли! Клоуны воображали себя умными , но приходится попрошайничать. "Не плюй в колодец" гласит народная мудрость! "А так дышали, так дышали......!" 😅
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16 час.
владимир рябченко
У космополитов есть весьма содержательная приставка - безродные... Где имение твоё, там и сердце твоё...
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10 час.
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