"Общественное. Новости": В Киеве прогремела серия взрывов

Издание "Общественное. Новости" сообщило о серии взрывов в Киеве. Объявлена воздушная тревога в столице и ряде областей Украины, включая Волынскую и Днепропетровскую, в связи с угрозой нападения.
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