Доклад Минобороны Франции о производстве беспилотников в Турции вызвал напряженность

Defence Türk: доклад Франции о производстве БПЛА в Турции вызвал напряженность Доклад Минобороны Франции о производстве беспилотников в Турции вызвал дипломатическую напряженность между государствами, об этом сообщил военный портал Defence Türk.
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