⛈ Сильные дожди с градом накроют Крым 7 октября На полуострове объявили штормовое предупреждение: ожидаются сильные дожди, грозы и град, сообщили в ГУ МЧС России по региону.
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⛈ Сильные дожди с градом накроют Крым 7 октября На полуострове объявили штормовое предупреждение: ожидаются сильные дожди, грозы и град, сообщили в ГУ МЧС России по региону.