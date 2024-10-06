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test mazurok

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⛈ Сильные дожди с градом накроют Крым 7 октября

⛈ Сильные дожди с градом накроют Крым 7 октября На полуострове объявили штормовое предупреждение: ожидаются сильные дожди, грозы и град, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

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