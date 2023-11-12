Остин обсудил с Умеровым планы на очередную встречу в формате «Рамштайн»

В ходе телефонного разговора министры обороны США и Украины Ллойд Остин и Рустем Умеров обсудили приоритетные направления помощи Киеву и планы на предстоящее заседание контактной группы по военному содействию Киеву в формате «Рамштайн».
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