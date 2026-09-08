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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Клещев о том, почему приз вратарю года больше не носит имя Яшина: «France Football деперсонализировал все награды. Думаю, связано с тем, что аналогов великих имен у женщин пока нет»

Корреспондент France Football в России Константин Клещев рассказал, почему приз лучшему вратарю года больше не носит имя экс-голкипера сборной СССР Льва Яшина.

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