В Кузбассе расследовано уголовное дело в отношении участницы мошеннической схемы, похитившей у пенсионерки около 170 000 рублей

Следователем УМВД России по г. Кемерово завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 21-летней местной жительницы.
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