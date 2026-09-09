«Уйдем хоть завтра»: кому нужна 102-я база в Гюмри?

Если в Москве примут соответствующее решение, станет ли ликвидация 102-й военной базы армии России в Гюмри ударом по безопасности Армении или, напротив, Ереван окажется в выигрыше? Давайте попробуем разобраться.
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- Егор 10%
- Егор 10%
- ФСБ задержала рос...
Ну решили армяне самоубиться, мы же не можем им в этом помешать.