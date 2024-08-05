Бесплатное восстановление машины отцу-одиночке: как проходили этапы ремонта

Что означает слово «доброта»? Толковый словарь Сергея Ивановича Ожегова по этому поводу располагает следующим определением: «отзывчивость, душевное расположение к людям и стремление оказывать помощь другим».
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