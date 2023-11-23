Бойцы группировки войск «Центр» поразили около 50 артиллерийских позиций ВСУ

Российские военнослужащие группировки войск «Центр» поразили 50 артиллерийских позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также 11 опорных пунктов и шесть районов скопления техники на краснолиманском направлении.
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