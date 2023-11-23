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Бойцы группировки войск «Центр» поразили около 50 артиллерийских позиций ВСУ

Бойцы группировки войск «Центр» поразили около 50 артиллерийских позиций ВСУ

Российские военнослужащие группировки войск «Центр» поразили 50 артиллерийских позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также 11 опорных пунктов и шесть районов скопления техники на краснолиманском направлении.

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