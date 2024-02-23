В Германии предложили создать «мост дружбы» между Москвой и Берлином

Представители «Офицеров России» и немецкие офицеры в Берлине почтили память погибших советских воинов и решили организовать «мост» дружбы между народами Германии и РФ, сообщили в пресс-службе организации.
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