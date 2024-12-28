inFamous, Killzone, Motorstorm, Resistance? Sony ищет возможности для возвращения старых серий PlayS...

inFamous, Killzone, Motorstorm, Resistance? Sony ищет возможности для возвращения старых серий PlayStationКроме созданиях новых IP, PlayStation также высоко ценит свои прошлые, но неактуальные в настоящем IP и всегда ищет возможности для их возвращения.
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