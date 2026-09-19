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Тульские новости

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ПВО России уничтожили 14 украинских дронов над Тульской областью

ПВО России уничтожили 14 украинских дронов над Тульской областью

Еще 14 украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России.Еще 14 украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России, сообщает губернатор Дмитрий Миляев.

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