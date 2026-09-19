ПВО России уничтожили 14 украинских дронов над Тульской областью

Еще 14 украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России.Еще 14 украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России, сообщает губернатор Дмитрий Миляев.
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