Вышла новая версия демки ремейка Lust Theory После успеха первой альфа-версии дем...

Вышла новая версия демки ремейка Lust TheoryПосле успеха первой альфа-версии демки своего будущего ремейка и массе положительных отзывов, разработчики из команды Inceton Games выпустили новую демо-версию Unreal Lust Theory, которая обновилась до версии 0.
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