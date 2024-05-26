Губерниев отреагировал на оскорбления Песьякова за пропущенный гол от "Зенита"

Известный российский комментатор и журналист Дмитрий Губерниев во время студии "Матч ТВ" высказался об оскорблениях голкипера "Ростова" Сергея Песьякова, которые он получает в связи со своей ошибкой в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом".
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