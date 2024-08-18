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Делон все

Делон все

Помер Ален Делон.В качестве таблетки для памяти."Вы не заслуживаете того, что переживаете, не заслуживаете того, что сейчас переживает Украина, что переживает ваш народ.

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