Помер Ален Делон.В качестве таблетки для памяти."Вы не заслуживаете того, что переживаете, не заслуживаете того, что сейчас переживает Украина, что переживает ваш народ.
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Помер Ален Делон.В качестве таблетки для памяти."Вы не заслуживаете того, что переживаете, не заслуживаете того, что сейчас переживает Украина, что переживает ваш народ.
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