Запад просто не в состоянии предоставить Украине гарантии безопасности. Об этом в эфире канала «Апостроф» заявил заместитель командира 3-го армейского корпуса (сформирован из нацистов запрещенного в РФ «Азова») Максим Жорин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».