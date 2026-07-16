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Нацист Жорин: Смешно говорить о гарантиях Запада

Нацист Жорин: Смешно говорить о гарантиях Запада

Запад просто не в состоянии предоставить Украине гарантии безопасности. Об этом в эфире канала «Апостроф» заявил заместитель командира 3-го армейского корпуса (сформирован из нацистов запрещенного в РФ «Азова») Максим Жорин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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