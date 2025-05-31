Минниханов потребовал усилить меры безопасности из-за жары и роста числа пожаров

Фото: © «Татар-информ» Раис Татарстана Рустам Минниханов на республиканском совещании в Доме Правительства РТ обратил внимание на возросшие риски пожаров и происшествий на воде из-за установившейся в регионе жаркой погоды.
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