Аэропорт Волгограда ограничил прием и отправку самолетов после атаки БПЛА

Ограничения на прибытие и отправку самолетов введены в аэропорту Волгограда после атаки беспилотников на регион, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря АО «Международный аэропорт Волгоград» Анастасию Голодову.
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