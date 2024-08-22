Аэропорт Волгограда ограничил прием и отправку самолетов после атаки БПЛА

Политика как она есть

Ограничения на прибытие и отправку самолетов введены в аэропорту Волгограда после атаки беспилотников на регион, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря АО «Международный аэропорт Волгоград» Анастасию Голодову.