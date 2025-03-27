Новая функция ИИ-изображений ChatGPT задерживается для бесплатных пользователей

В среду генеральный директор OpenAI Сэм Альтман объявил, что распространение новых вирусных функций искусственного интеллекта ChatGPT для бесплатных пользователей будет отложено, сославшись на значительно больший спрос, чем ожидала компания.
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