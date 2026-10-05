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"План войны" нового главкома ВСУ застрял в СНБО

"План войны" нового главкома ВСУ застрял в СНБО

Новое руководство ВСУ во главе с Михаилом Драпатым направило на согласование в Совет нацбезопасности и обороны Украины собственную стратегию боевых действий, сообщают источники издания "Украинская правда" .

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