Путин в день рождения проведет серию телефонных бесед с иностранными лидерами

В день своего рождения, 7 октября, президент России Владимир Путин проведет серию международных телефонных разговоров с иностранными лидерами, они поздравят главу российского государства.
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