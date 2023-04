Спорткар Mazda RX-7 снимался в первых двух частях знаменитой франшизы. Mazda RX-7 третьего поколения FD 1993 года выпуска, созданная Эдди Полом для Universal Studios специально для фильма The Fast and the Furious, является одной из самых известных моделей франшизы.