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Шанхайские предприятия общественного питания возобновят обслуживание на местах

Шанхайские предприятия общественного питания возобновят обслуживание на местах

Портал PRC.TODAY (Китай сегодня) — Предприятия общественного питания в Шанхае готовятся к возобновлению работы столовых, которая должна возобновиться в среду, поскольку недавняя вспышка COVID-19 в городе была взята под контроль.

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