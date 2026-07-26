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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Силлинджер подписал 3-летний контракт с «Коламбусом», избежав арбитража. Кэпхит – 4,625 млн долларов

« Коламбус » объявил о подписании нового 3-летнего контракта с форвардом Коулом Силлинджером. Зарплата 23-летнего канадца, имевшего статус ограниченно свободного агента, в среднем составит 4,625 млн долларов в год.

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