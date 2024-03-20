Южная Корея проверит информацию о гибели пяти наемников в зоне СВО

Министерство иностранных дел Республики Корея проверяет информацию о гибели пяти из пятнадцати южнокорейских наемников, которые принимали участие в боевых действиях на Украине на стороне Вооруженных сил Украины, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.