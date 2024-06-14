Таможня Белоруссии призвала не поддаваться на уловки с растаможкой автомобилей

К процессу покупки автомобилей в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо подходить взвешенно и не поддаваться на уловки, связанные с якобы более низкой в этих странах растаможкой транспортных средств.
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