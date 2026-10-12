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Ивановские новости

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В Ивановской области 370 лет назад «победили» чуму

В Ивановской области 370 лет назад «победили» чуму

Эпидемия чумы в Шуе унесла жизни 560 человек за 42 дня, выжившие горожане создали новую икону, после внесения которой в храм болезнь отступила.

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