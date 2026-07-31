Глава комиссии США Кук не ожидал увидеть в Петербурге последствия атак ВСУ

Глава Комиссии Соединённых Штатов по изящным искусствам Родни Кук признался, что во время июньской поездки в Санкт-Петербург не ожидал увидеть последствия атак по «такому утончённому и прекрасному городу».
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