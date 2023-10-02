Более 40 детских площадок построят в Химках к концу осени

Комплексное благоустройство дворов в Химках выполнено уже на 90%. Специалисты построили 37 новых детских площадок, в том числе три большие игровые зоны по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
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